Сербия: пророссийский президент Вучич переизбран на второй срок
Действующий президент Сербии Александар Вучич набрал 59% голосов на президентских выборах, что означает его победу сразу в первом туре.
Об этом сообщила в понедельник Государственная избирательная комиссия после подсчета 91,8% бюллетеней, пишет "Европейская правда".
Комиссия также заявила, что правящая Сербская прогрессивная партия Вучича выиграла парламентские выборы, набрав 43,2% голосов.
Социалистическая партия Сербии, давний партнер по коалиции Вучича, заняла третье место с 11,6%.
На выборах проголосовало 58,6% общего количества зарегистрированных избирателей.
Сербия почти полностью зависит от российского газа, а ее армия поддерживает связи с российскими военными. Кремль также поддерживает оппозицию Белграда в вопросе независимости Косова.
Хотя Сербия поддержала две резолюции ООН, осуждающие вторжение России в Украину, она отказалась вводить санкции против Москвы.
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