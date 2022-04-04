Сербия: пророссийский президент Вучич переизбран на второй срок

Действующий президент Сербии Александар Вучич набрал 59% голосов на президентских выборах, что означает его победу сразу в первом туре.

Об этом сообщила в понедельник Государственная избирательная комиссия после подсчета 91,8% бюллетеней, пишет "Европейская правда".

Комиссия также заявила, что правящая Сербская прогрессивная партия Вучича выиграла парламентские выборы, набрав 43,2% голосов.

Кандидат в президенты от оппозиции Здравко Понош, генерал армии в отставке, набрал 18%, а его альянс "Единство во имя победы" - 13,3%.

Социалистическая партия Сербии, давний партнер по коалиции Вучича, заняла третье место с 11,6%.

На выборах проголосовало 58,6% общего количества зарегистрированных избирателей.

Вторжение России в Украину оказало большое влияние на кампанию в Сербии, которая все еще возобновляется после балканских войн и изоляции 1990-х годов.

Сербия почти полностью зависит от российского газа, а ее армия поддерживает связи с российскими военными. Кремль также поддерживает оппозицию Белграда в вопросе независимости Косова.

Хотя Сербия поддержала две резолюции ООН, осуждающие вторжение России в Украину, она отказалась вводить санкции против Москвы.

ВИДЕО ДНЯ

Подробнее читайте в статье: "Маленький Путин": как изменится курс Сербии после переформатирования властей