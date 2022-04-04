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Премьер Польши назвал страну-"тормоз" санкций ЕС против России

"Европейская правда"Понедельник, 4 апреля 2022, 12:11

Германия является главным препятствием для введения более жестких санкций против России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Он озвучил свое заявление после того, как премьер-министр Виктор Орбан победил на национальных выборах в воскресенье, несмотря на критику из-за недостаточно жесткой позиции относительно российской агрессии в Украине.

"Это четвертая победа подряд, самая высокая победа с конституционным большинством. Демократические выборы надо уважать. В Европе ситуация очень проста, это видно на Европейском совете. Любой, кто читает стенограммы, прекрасно знает, что Германия является главным тормозом санкций", - сказал он. Моравецкий.

Глава польского правительства также выступил за создание международной комиссии по расследованию событий в Буче и других районах Киевской области, которые он назвал геноцидом.

Как сообщалось, послы ЕС обсудят расширение санкций против России, среди которых возможность эмбарго на российские энергоносители.

Темы: ПольшасанкцииГермания
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