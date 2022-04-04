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Заместитель Ермака рассказал, как работают суды во время войны

Роман КравецПонедельник, 4 апреля 2022, 12:44

Во время войны судебная система работает в полуарийном режиме, но все дела рассматриваются.

Источник: Заместитель председателя ОПУ Андрей Смирнов, который отвечает за суды, в интервью "Украинской правде" на нашем YouTube-канале

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Прямая речь: "В соответствии с принятыми парламентом законами, мы имеем возможность распоряжением председателя Верховного суда изменять территориальную подсудность тех судов, которые не могут осуществлять правосудие. То есть, переносить их в другие области и регионы Украины. В принципе, что происходит.

По тем судам, которые разрушены или находятся на временно оккупированных территориях, распоряжением председателя Верховного суда было принято решение об изменении территориальной подсудности".

Детали: УП также спрашивала, какие дела рассматриваются в судах во время войны.

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Прямая речь Смирнова: "Дела рассматриваются все. И судами всеобщей юрисдикции, и специализированными судами. За период с 24 февраля по 29 марта (интервью было записано 29 марта – УП) судами Украины принято и отправлено в Единый государственный реестр 252 557 решений".

Темы: судсудимостиОфис генпрокурораОфис президента
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