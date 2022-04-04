Заместитель Ермака рассказал, как работают суды во время войны
Во время войны судебная система работает в полуарийном режиме, но все дела рассматриваются.
Источник: Заместитель председателя ОПУ Андрей Смирнов, который отвечает за суды, в интервью "Украинской правде" на нашем YouTube-канале
Прямая речь: "В соответствии с принятыми парламентом законами, мы имеем возможность распоряжением председателя Верховного суда изменять территориальную подсудность тех судов, которые не могут осуществлять правосудие. То есть, переносить их в другие области и регионы Украины. В принципе, что происходит.
По тем судам, которые разрушены или находятся на временно оккупированных территориях, распоряжением председателя Верховного суда было принято решение об изменении территориальной подсудности".
Детали: УП также спрашивала, какие дела рассматриваются в судах во время войны.
Прямая речь Смирнова: "Дела рассматриваются все. И судами всеобщей юрисдикции, и специализированными судами. За период с 24 февраля по 29 марта (интервью было записано 29 марта – УП) судами Украины принято и отправлено в Единый государственный реестр 252 557 решений".