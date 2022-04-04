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Брюссель разрешил использование 17 млрд евро из фондов ЕС в помощь беженцам из Украины

"Европейская правда"Понедельник, 4 апреля 2022, 12:54

Совет ЕС сегодня принял законодательные изменения, позволяющие государствам-членам перенаправлять ресурсы из фондов политики сплоченности и Фонда европейской помощи наиболее обездоленным (FEAD) на помощь беженцам, спасающимся от российской военной агрессии против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

"Быстрое изменение законодательства о фондах ЕС является четким подтверждением неизменной солидарности ЕС с беженцами из Украины и с принимающими государствами-членами, в частности теми, что граничат с Украиной" - заявляют в Совете ЕС.

Как отмечается, принятое решение является важным шагом в обеспечении государств-членов достаточными ресурсами для удовлетворения растущих потребностей в жилье, образовании и здравоохранении.

В частности, Совет ЕС принял регламент "Действия сплоченности для беженцев в Европе" (CARE), вносящий изменения в законодательную базу на 2014-2020 годы, регулирующую Европейские структурные и инвестиционные фонды (ESIF) и Фонд европейской помощи для самых обездоленных (FEAD).

Изменения предполагают исключительную гибкость передачи ресурсов между программами, финансируемыми Европейским фондом регионального развития, и Европейским социальным фондом, для преодоления притока беженцев.

Страны-члены могут использовать в общей сложности до 9,5 миллиарда евро в рамках транша REACT-EU на 2022 год, одной из крупнейших постпандемических государственных инвестиционных программ ЕС, а также нераспределенных ресурсов политики сплоченности в рамках бюджетного периода 2014-2020 годов.

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Регламент также продлевает на один отчетный год 100% финансирования из бюджета ЕС для программ сплоченности.

Продолжение 100% финансирования, разблокирование незапланированного финансирования сплоченности на 2014-2020 годы и транш React-EU на 2022 год, по оценкам, высвободят около 17 миллиардов евро, которые страны-члены могут использовать в помощь беженцам.

Темы: ЕСбеженцыУкраина
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