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Враг наращивает силы для наступления на востоке Украины – сводка Генштаба

Ирина БалачукПонедельник, 4 апреля 2022, 12:54
Враг наращивает силы для наступления на востоке Украины – сводка Генштаба
На фото уничтоженная российская военная техника на украинском поле. Фото Генштаба

Российские оккупанты проводят перегруппировку сил для возобновления наступления на востоке Украины, продолжают обстреливать Харьковскую область и перемещают силы на территории Беларуси.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12:00 4 апреля

Дословно Генштаб: "Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Командование противника с целью подготовки к проведению наступательной операции на востоке Украины осуществляет развертывание элементов оперативного построения наступательной группировки и наращивает систему управления.

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Оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины. Идет формирование и перемещение дополнительных подразделений Российской Федерации для участия в боевых действиях на территории Украины".

Детали: На Волынском направлении обстановка изменений не претерпела, подразделения вооруженных сил республики Беларусь силами до четырех батальонных тактических групп продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

На Полесском направлении остается высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры вражескими самолетами, действующими с белорусских аэродромов.

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Наблюдается перемещение подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск с территории Беларуси в Россию. Перемещение вооружения, военной техники и личного состава осуществляется железнодорожным транспортом и воздушным путем.

По имеющейся информации, отдельные подразделения 35 общевойсковой армии (Белогорск) и 36 общевойсковой армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа размещены в районах населенных пунктов Речица и Ямполь (Гомельская область Беларуси).

На Сиверском направлении противник завершил отвод подразделений из состава Центрального военного округа на территорию Курской области и приступил к их дальнейшему перемещению.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, совершает артиллерийские обстрелы города, перегруппировывает войска. Усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов в районе Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении.

Для уточнения позиций подразделений Вооруженных Сил Украины противник проводит разведку в районе населенного пункта Барвенково с применением БПЛА, также пытается восстановить мост через реку Северский Донец в районе города Изюм. Вблизи населенного пункта Бражковка силами до танковой ротной тактической группы враг провел разведку боем, успеха не имел, отошел на ранее занимаемые рубежи.

Остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова, идет подготовка к наступлению в направлении Славянска.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь. По нему враг 4 апреля нанес 8 авиационных ударов, продолжаются уличные бои. Украинские защитники и защитницы удерживают оборону города.

Вместе с тем противник завершает перегруппировку и замену утративших наступательные способности подразделений с целью возобновления активных наступательных действий.

На Южнобужском направлении наши войска оттесняют оккупантов в Херсонской области. Противник провел воздушную разведку в районе Николаева с применением БПЛА.

В Черноморской и Азовской операционных зонах деятельность корабельной группировки противника в акватории Черного моря снижена в связи со сложными погодными условиями (шторм до 4 баллов). Остаток вражеского корабельного состава выполняет задания в определенных районах.

Темы: Украинавойна
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