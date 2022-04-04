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ОПУ призывает столичных судей возвращаться в Киев

Роман КравецПонедельник, 4 апреля 2022, 13:03

В Офисе президента работают над тем, чтобы все столичные суды возобновили свою работу.

Источник: Заместитель председателя ОПУ Андрей Смирнов, который отвечает за суды, в интервью "Украинской правде", которое вышло на YouTube

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Прямая речь: "Сейчас занимаюсь вопросом, что хочу вернуть и заставить столичные суды работать: районные, апелляционный, Верховный суд.

Президент страны, руководители центральных органов исполнительной власти, премьер-министр, глава Верховной Рады, народные депутаты Украины работают в Киеве – как вы видите, они приезжают на заседание и голосуют. Мне хочется, чтобы суды в Киеве начали работать".

Детали: Замглавы ОПУ признает, что в работе столичных судов могут возникать сложности.

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Прямая речь: "Возможно, будут сложности по синхронизации работы работников аппаратов судов, с самими судьями, совместно с Государственной судебной администрацией, совместно с председателями этих судов. Но мы уже протестировали возможность совершать удаленную работу и ее синхронизировать.

К примеру, когда работники аппарата находятся в другой безопасной местности, а судьи работают в Киеве, через защищенные каналы коммуникации аппарат суда может выполнять свою миссию для обеспечения деятельности суда".

Детали: Смирнов объяснил, что не все судьи и главы судов уехали из Киева за время войны. В основном украинские судьи покидали временно оккупированные территории.

Прямая речь: "Подавляющее большинство судей выехали из-под обстрелов с территорий, которые временно оккупированы. Часть из них находятся в безопасных местах, в том числе и в Западной Украине. Некоторые наоборот уже вернулись. Некоторые вообще не уезжали".



Темы: Офис президентасудКиев
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