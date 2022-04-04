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Оккупанты обстреляли церковь в Луганской области: ранены два священника

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 13:02

Российские военные обстреляли храм в Рубежном Луганской области, ранения получили двое священников.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Детали: Российский снаряд попал в церковь в честь святителя Луки Крымского в Рубежном (принадлежит Северодонецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата – ред.).

 

Обстрелом пробило кровлю храма. Осколки ранили настоятеля, а также священника другого храма, который в этот момент находился на храмовой территории.

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Темы: Луганская областьвойнацерковь
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