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Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу

"Европейская правда"Понедельник, 4 апреля 2022, 13:33

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель настаивает, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году, несмотря на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Меркель по запросу агентства DPA, пишет "Европейская правда".

"Федеральный канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - сказала спикер.

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В то же время Меркель поддержала международные усилия по прекращению российской захватнической войны в Украине, но не стала реагировать на приглашение приехать в Бучу.

"Учитывая зверства, которые становятся заметными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества быть на стороне Украины и положить конец варварству и войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера", - добавила пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский накануне пригласил бывшего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, чтобы самим "увидеть, к чему привела политика уступок России".

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Зеленский также напомнил, что 3 апреля исполнилось 14 лет со дня саммита НАТО в Бухаресте, когда был шанс вывести Украину из "серой зоны" на востоке Европы.

Темы: МеркельЗеленскийНАТО
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