Из Чернигова организовали безопасный маршрут – ОГА

Российские войска уже покинули окрестности Чернигова, а из облцентра организовали относительно безопасный маршрут для гуманитарной помощи и эвакуации.

Источник: глава облгосадминистрации Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, командующий войсками оперативного командования "Север" Виктор Николюк

Прямая речь Чауса: "Войска российского агрессора отошли от Чернигова и уходят из области. Мы совместно с военными организовали и открыли альтернативный временный маршрут, который является относительно безопасным и которым можно доставить гуманитарную помощь и можно вывозить людей".

Реклама:

Детали: Глава ОГА не уточнил, откуда маршрут, вероятно, из Киева.

Чаус также посоветовал людям не возвращаться в область, которые хотят забрать вещи или вывезти разным, по крайней мере, не делать это сегодня, 4 апреля.

Он напоминает, что ракетные обстрелы происходят по всей стране и Чернигов не безопасен даже сейчас.

ВИДЕО ДНЯ

Вечером командующий ОК "Север" Николюк сообщил, что безопасный маршрут был организован на отрезке Гончаровское-Чернигов. По его словам, негабаритные автомобили могут спокойно и безопасно ездить по этому маршруту.