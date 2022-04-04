Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еврокомиссия на этой неделе сделает шаг к получению Украиной статуса кандидата в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 4 апреля 2022, 14:09

Европейская комиссия на этой неделе планирует передать Украине опросник, являющийся необходимым этапом для получения Украиной статуса кандидата.

Об этом заявила в понедельник вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, отвечая на вопросы корреспондента "Европейской правды"

"Мы ожидаем, что на этой неделе будут положительные новости относительно следующих шагов, которые должны быть для получения Украиной статуса кандидата", - заявила она, уточнив, что речь идет именно об опроснике.

Реклама:

"Это будет нестандартный документ, меньший по объему. Ждем этого документа на этой неделе", - добавила вице-премьер.

Стефанишина подчеркнула, что правительство в течение двух последних недель готовило проекты ответов на ожидаемый опросник, поэтому готово официально ответить за очень короткое время. Она убеждена, что в ответ Еврокомиссия подтвердит статус кандидата для Украины

"Мы ожидаем, что до конца апреля Еврокомиссия завершит внутренние процедуры и подтвердит соответствие Украины критериям для получения статуса кандидата. Дальше – политическое решение о предоставлении Украине статуса кандидата", - подчеркнула вице-премьер.

ВИДЕО ДНЯ

Подробно о дальнейшей процедуре читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.

Темы: ЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
ЕС
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
Последние новости
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
Все новости...
Реклама: