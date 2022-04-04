Еврокомиссия на этой неделе сделает шаг к получению Украиной статуса кандидата в ЕС

Европейская комиссия на этой неделе планирует передать Украине опросник, являющийся необходимым этапом для получения Украиной статуса кандидата.

Об этом заявила в понедельник вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, отвечая на вопросы корреспондента "Европейской правды"

"Мы ожидаем, что на этой неделе будут положительные новости относительно следующих шагов, которые должны быть для получения Украиной статуса кандидата", - заявила она, уточнив, что речь идет именно об опроснике.

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"Это будет нестандартный документ, меньший по объему. Ждем этого документа на этой неделе", - добавила вице-премьер.

Стефанишина подчеркнула, что правительство в течение двух последних недель готовило проекты ответов на ожидаемый опросник, поэтому готово официально ответить за очень короткое время. Она убеждена, что в ответ Еврокомиссия подтвердит статус кандидата для Украины

"Мы ожидаем, что до конца апреля Еврокомиссия завершит внутренние процедуры и подтвердит соответствие Украины критериям для получения статуса кандидата. Дальше – политическое решение о предоставлении Украине статуса кандидата", - подчеркнула вице-премьер.

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Подробно о дальнейшей процедуре читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.