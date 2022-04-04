Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Еврокомиссия на этой неделе сделает шаг к получению Украиной статуса кандидата в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 4 апреля 2022, 14:09

Европейская комиссия на этой неделе планирует передать Украине опросник, являющийся необходимым этапом для получения Украиной статуса кандидата.

Об этом заявила в понедельник вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, отвечая на вопросы корреспондента "Европейской правды"

"Мы ожидаем, что на этой неделе будут положительные новости относительно следующих шагов, которые должны быть для получения Украиной статуса кандидата", - заявила она, уточнив, что речь идет именно об опроснике.

"Это будет нестандартный документ, меньший по объему. Ждем этого документа на этой неделе", - добавила вице-премьер.

Стефанишина подчеркнула, что правительство в течение двух последних недель готовило проекты ответов на ожидаемый опросник, поэтому готово официально ответить за очень короткое время. Она убеждена, что в ответ Еврокомиссия подтвердит статус кандидата для Украины

"Мы ожидаем, что до конца апреля Еврокомиссия завершит внутренние процедуры и подтвердит соответствие Украины критериям для получения статуса кандидата. Дальше – политическое решение о предоставлении Украине статуса кандидата", - подчеркнула вице-премьер.

Подробно о дальнейшей процедуре читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСУкраина
Главное сегодня

Россию выгнали из Совета ООН по правам человека

Российские войска пытаются наступать на нескольких направлениях – сводка Генштаба

видеоПолиция арестовала имущество компании жены Медведчука

У Зеленского назвали новые заявления Лаврова о переговорах провокациями

Энергетическое эмбарго, трибунал, оружие: Европарламент одобрил новые требования из-за войны РФ в Украине

Беларусь: десятки военных из Пскова отказались ехать воевать в Украину

Все новости...
ЕС
Брюссель разрешил использование 17 млрд евро из фондов ЕС в помощь беженцам из Украины
Евросоюз обвинил российские власти в зверствах в Буче и других городах
Нужны действительно работающие санкции – премьер Польши требует срочного созыва Евросовета
Последние новости
19:59
Регистрация б/у автомобилей с начала войны обвалились на 75%
19:37
На Львовщине задержали чиновника, торговавшего гуманитарной помощью
19:37
Посол Литвы вернулся в Киев
19:32
РФ попытается импортозаместить AppStore и Google Play
19:26
Россияне бьют точечно, "покошмарить": ВС объяснили уменьшение воздушных тревог
19:12
ФОТО, ВИДЕОКиевская область: в Бородянке начали доставать из-под завалов первых жертв
19:09
Россию выгнали из Совета ООН по правам человека
19:07
2/3 украинских молокоперерабатывающих предприятий возобновили работу
19:02
"Птички" для оккупантов и мини-печки. История закарпатских кузнецов, работающих на победу
18:52
Трое жителей Донбасса: сливали врагу данные о ВСУ
Все новости...