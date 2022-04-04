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Рецепт уничтожения Украины предложил автор плаката о "трех сортах украинцев"

Роман ПетренкоПонедельник, 4 апреля 2022, 17:59

На главном прокремлевском пропагандистском сайти "РИА Новости" вышла статья о том, что им хочется сделать с Украиной. Среди прочего оккупанты хотят перевоспитать украинской народ, устроить жесткую цензуру в политике, культуре и образовании.

Источник: РИА Новости

Дословно: "Должна быть проведена тотальная люстрация. Ликвидированы и запрещены любые организации, связавшие себя с практикой нацизма. Однако, помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей.

Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы, ведущейся по возможности бережно и осмотрительно в отношении гражданских лиц.

Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования. 

Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией — отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии.

Дебандеризации будет самой по себе недостаточно для денацификации — бандеровский элемент есть лишь исполнитель и ширма, маскировка для европейского проекта нацистской Украины, поэтому денацификация Украины — это и ее неизбежная деевропеизация.

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Разумеется, должно пройти некоторое время, за которое люди оправятся от шока военных действий, убедятся в долгосрочных намерениях России — в том, что "их не бросят". 

Детали: Далее пропагандисты описывают, чем хотят заниматься после войны. Среди прочего – "ликвидация" ВСУ, формирование своих органов власти и милиции, "инсталляция" российского информационного пространства, изьятие учебников истории, массовые следственные действия, люстрация прошлой власти, установление своих памятников, а также "включение комплекса антифашистских и денацификационных норм в конституции новых народных республик".

Россияне хотели бы создать "органы денацификации на 25 лет.

Напомним: Автор этой статьи – Тимофей Сергейцев, известный как автор плаката о трех сортах украинцев.

 

Читайте подробнее в колонке Сергея Лещенко: Лондонская недвижимость идеолога украинского раскола

Темы: РосcияпропагандавойнаПутин
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