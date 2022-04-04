В Германии призывают граждан российского происхождения не верить в пропаганду РФ

Федеральное правительство Германии призывает жителей Германии российского происхождения не верить пропаганде Кремля о войне в Украине и принимать информацию из независимых СМИ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

"Федеральное правительство просит русскоязычных жителей Германии получать полную информацию от разных национальных и международных СМИ… Никому не стоит верить дезинформационной кампании государственных российских СМИ с их циничным и умаляющим освещением событий", - заявил заместитель правительственного представителя Вольфганг Бюх.

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В то же время в федеральном министерстве внутренних дел призвали "не переносить" войну внутрь Германии среди россиян и проживающих в стране украинцев.

"Эта война не должна прийти в немецкое общество. Это война Путина, не россиян и украинцев", - заявил спикер Максимилиан Калль. Он добавил, что соответствующие службы внимательно следят за ситуацией.

Перед этим в воскресенье в Берлине прошел пророссийский автопробег с около 900 участниками и несколькими сотнями транспортных средств, с лозунгами против пропаганды в школе, защиты и недискриминации русскоязычных. В одном случае участники использовали символ Z, на этот счет обещают расследование, поскольку в Берлине его уже запретили.

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