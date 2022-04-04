Россия готовится захватить Харьков – Минобороны

здание ХАРЬКОВСКОЙ ОДА НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ПОСЛЕ РАКЕТНОГО УДАРА. ФОТО: GETTY IMAGES

Российские оккупационные войска готовятся захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне ООС, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

Источник: Мотузяник во время брифинга в Медіацентре

Прямая речь Мотузяника: "Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировки Объединенных сил и овладеть городом Харьков.

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Противник усиливает группировки войск западного и южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах. Делает это как за счет перебрасывания войск из других военных округов, так и путем привлечения подразделений мобилизационного резерва.

Также враг налаживает маршруты логистического обеспечения группировок войск, создает запасы боеприпасов, ракет и ГСМ, а также подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых".