Россия готовится захватить Харьков – Минобороны
Российские оккупационные войска готовятся захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне ООС, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.
Источник: Мотузяник во время брифинга в Медіацентре
Прямая речь Мотузяника: "Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировки Объединенных сил и овладеть городом Харьков.
Противник усиливает группировки войск западного и южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах. Делает это как за счет перебрасывания войск из других военных округов, так и путем привлечения подразделений мобилизационного резерва.
Также враг налаживает маршруты логистического обеспечения группировок войск, создает запасы боеприпасов, ракет и ГСМ, а также подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых".