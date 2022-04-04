Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Война - не повод нарушать ПДД": патрульные призывают украинцев ездить ответственно

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 17:19
фото полиции

Патрульная полиция Украины призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и не пополнять статистику смертельных ДТП.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

Прямая речь: "Война – не повод нарушать ПДД и ездить как вздумается!

 

Почему-то с началом войны многие граждане решили, что соблюдение ПДД это уже вчерашний день и не обязательное требование.

Подчеркиваю, что административную и уголовную ответственность никто не отменял. Все так же нельзя управлять транспортным средством в состоянии опьянения и нарушать скорость и другие требования ПДД".

 

Детали: Белошицкий подчеркивает, что патрульные продолжают фиксировать ДТП с погибшими или травмированными. Во многих случаях это пьяные водители, не имеющие инстинкта самосохранения.

По его словам, очень много страшных ДТП происходит в тех местах, которые до этого даже не были аварийными.

ВИДЕО ДНЯ

"В это тяжелое время закон и порядок должны преобладать в нашем государстве, как никогда. Ведь без этого будет хаос, который будет помогать врагу. А мы не можем этого допустить. Только к победе", - отметил правоохранитель.

Темы: автополиция
Главное сегодня

Песков заявил, что у России есть значительные потери в войне с Украиной

фотоСамолет Медведчука уже работает на защиту Украины – Данилов

Россию выгнали из Совета ООН по правам человека

Российские войска пытаются наступать на нескольких направлениях – сводка Генштаба

видеоПолиция арестовала имущество компании жены Медведчука

У Зеленского назвали новые заявления Лаврова о переговорах провокациями

Все новости...
авто
Война обвалила рынок новых автомобилей в Украине
В России цены на новые автомобили выросли на 40%
Финский производитель шин Nokian Tyres решил не закрывать завод в РФ
Последние новости
21:39
Арахамия посоветовался с военными в Черниговской области касательно компромиссов с РФ
21:39
Зеленский рассказал парламенту Кипра, что он может сделать для давления на РФ
21:38
В РФ продолжит снижаться добыча нефти
21:35
Зеленский: РФ может использовать ядерное оружие, если почувствует преимущество, а не будет загнана в угол
21:27
Данилов опроверг слова, что россияне готовили ядерный удар по Киеву
21:22
Беларусь тоже решила расплачиваться по долгам рублями
21:15
Россияне обстреляли мирное население Харькова и района, есть погибшая
21:10
Латвийские дипломаты тоже вернулись в Киев
21:08
США ввели новые экспортные ограничения для российских авиакомпаний
21:02
Срочная служба в Украине: весенний призыв 2022 года отменили
Все новости...