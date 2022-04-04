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"Война - не повод нарушать ПДД": патрульные призывают украинцев ездить ответственно

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 17:19
Война - не повод нарушать ПДД: патрульные призывают украинцев ездить ответственно
фото полиции

Патрульная полиция Украины призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и не пополнять статистику смертельных ДТП.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

Прямая речь: "Война – не повод нарушать ПДД и ездить как вздумается!

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Почему-то с началом войны многие граждане решили, что соблюдение ПДД это уже вчерашний день и не обязательное требование.

Подчеркиваю, что административную и уголовную ответственность никто не отменял. Все так же нельзя управлять транспортным средством в состоянии опьянения и нарушать скорость и другие требования ПДД".

 

Детали: Белошицкий подчеркивает, что патрульные продолжают фиксировать ДТП с погибшими или травмированными. Во многих случаях это пьяные водители, не имеющие инстинкта самосохранения.

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По его словам, очень много страшных ДТП происходит в тех местах, которые до этого даже не были аварийными.

"В это тяжелое время закон и порядок должны преобладать в нашем государстве, как никогда. Ведь без этого будет хаос, который будет помогать врагу. А мы не можем этого допустить. Только к победе", - отметил правоохранитель.

Темы: автополиция
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