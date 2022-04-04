Донецкая область: в Мангуше россияне задержали представителей МККК – мэр Мариуполя
Понедельник, 4 апреля 2022, 17:24
В городе Мангуш Донецкой области российские военные задержали представителей Международного Красного креста, пытавшихся добраться до заблокированного Мариуполя.
Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге в Медиацентре Украина
Прямая речь: "Вчера представители Международного Красного Креста уехали в Мариуполь. Они доехали в город Мангуш, там они были арестованы".
Детали: Бойченко сообщил, что вице-премьер Ирина Верещук занимается тем, чтобы освободить захваченных представителей МККК, чтобы они попали на подконтрольную Украине территорию.
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