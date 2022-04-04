Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донецкая область: в Мангуше россияне задержали представителей МККК – мэр Мариуполя

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 17:24
ВАДИМ БОЙЧЕНКО, ФОТО MARIUPOLRADA.GOV.UA

В городе Мангуш Донецкой области российские военные задержали представителей Международного Красного креста, пытавшихся добраться до заблокированного Мариуполя.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге в Медиацентре Украина

Прямая речь: "Вчера представители Международного Красного Креста уехали в Мариуполь. Они доехали в город Мангуш, там они были арестованы".

Детали: Бойченко сообщил, что вице-премьер Ирина Верещук занимается тем, чтобы освободить захваченных представителей МККК, чтобы они попали на подконтрольную Украине территорию.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьКрасный КрестМариуполь
Главное сегодня

уточнено"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям двух областей

США запрещают инвестиции в РФ и вводят санкции против дочерей Путина

ОП назвал "медийным хайпом" заявление Орбана о переговорах в Будапеште

фотоСиловики ранили при задержании "рельсовых партизан" Беларуси

В Италии пытались поджечь виллу пропагандиста Соловьева на озере Комо

Херсонщина: мэр Скадовска уехал из-за угроз российских оккупантов

Все новости...
Донецкая область
Жителей Донбасса призывают выехать из-за возможной эскалации
На Донбассе в ближайшее время ждут тяжелых боев с россиянами – Данилов
Из Донбасса за сутки эвакуировали почти тысячу человек
Последние новости
18:35
видеоКличко к выехавшим киевлянам: Пожалуйста, с возвращением немного подождите
18:19
В Вильнюсе воду в пруду напротив посольства РФ выкрасили в цвет крови
18:08
фотоВ Винницкой области на площади выставили 165 книг в память о погибших детях
18:08
Фигурант нападения на журналистов Мецгер может стать заместителем министра экономики – "Схемы"
17:57
В селах трех общин Киевщины комендантский час продлили до 10 апреля – мэр Броваров
17:57
фотоУкраина получила модульные дома для пострадавших от войны
17:51
Минздрав призывает лишить больницы РФ мирового "золотого стандарта качества" здравоохранения
17:44
Буча и Мотыжин после месячной оккупации: фото и свидетельства очевидцев о том, как пытали оккупанты
17:40
уточнено"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям двух областей
17:36
США запрещают инвестиции в РФ и вводят санкции против дочерей Путина
Все новости...