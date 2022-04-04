Донецкая область: в Мангуше россияне задержали представителей МККК – мэр Мариуполя

В городе Мангуш Донецкой области российские военные задержали представителей Международного Красного креста, пытавшихся добраться до заблокированного Мариуполя.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге в Медиацентре Украина

Прямая речь: "Вчера представители Международного Красного Креста уехали в Мариуполь. Они доехали в город Мангуш, там они были арестованы".

Реклама:

Детали: Бойченко сообщил, что вице-премьер Ирина Верещук занимается тем, чтобы освободить захваченных представителей МККК, чтобы они попали на подконтрольную Украине территорию.