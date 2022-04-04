Житомирщина свободна от российских войск – председатель ОВА

В Житомирской области враг был отброшен и по состоянию на 4 апреля российских оккупационных войск на территории области нет.

Источник: руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко

Прямая речь: "Мы поэтапно отбрасывали врага за те рубежи, где он стоял. И сегодня я хочу сказать, что российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли из Народицкой территориальной общины, где были окопаны. Ушли, частично оставив свою технику, боеприпасы .. Но также ушли, заминировав частные дома, леса…"

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Детали: Бунечко подчеркнул, что война не закончилась, просто враг передислоцирует силы и средства. Глава ОВА отметил опасность, которую несут заминированные теоритории и угрозу возможных ракетных обстрелов.

Кроме этого, руководитель ОВА сообщает, что решением Совета обороны Житомирщины на территории области усиливается контроль за обращением с огнестрельным оружием.

Передвижение в населенных пунктах с оружием разрешается только тем, кто находится при исполнении служебных обязанностей (несет дежурство, патрулирует в соответствии с приказами командования). В других случаях оружие личного состава должно оставаться в специально оборудованных для его хранения местах.

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Командиры подразделений Сил территориальной обороны ВСУ и руководители добровольческих формирований территориальных общин должны усилить контроль за использованием огнестрельного оружия.