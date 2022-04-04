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В освобожденных городах и селах Киевщины комендантский час продлится до утра 7 апреля

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 18:20
В освобожденных городах и селах Киевщины комендантский час продлится до утра 7 апреля
освобожденные районы Киевщины. фото ОП

Усиленный комендантский час до 7 апреля будет введен в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов Киевской области, освобожденных от оккупационных войск.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк

Прямая речь: "Действие усиленного комендантского часа в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, освобожденных от оккупационных войск, продлено. Он продлится до 6:00 утра 7 апреля.

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Напоминаем, во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.

Прошу с пониманием относиться к временным неудобствам, вводимым на освобожденных от орков территориях. Такие меры необходимы, прежде всего, ради безопасности оставшихся там жителей.

Наши силы обороны, спасатели зачищают объекты инфраструктуры от взрывных "сюрпризов", оставивших после себя захватчики. Соблюдайте все требования, берегите себя и близких".

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Детали: На всей остальной территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 4 апреля до 6:00 5 апреля.

Темы: Киевская областьвойна
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