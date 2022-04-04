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Байден после увиденной резни в Буче назвал Путина варваром и хочет наказать виновных

Мазуренко Алена Понедельник, 4 апреля 2022, 18:18
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден после увиденного в Буче назвал российского президента Владимира Путина варваром и заявил, что следует собрать все доказательства российских зверств, чтобы наказать РФ за это военное преступление.

Источник: CNN

Прямая речь: "Вы, наверное, помните, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Он – военный преступник.

Но мы должны собирать информацию, предоставлять Украине оружие, чтобы они продолжали сражаться, собрать все детали, чтобы это было настоящим судебным делом о военном преступлении.

Этот парень – варвар. То, что происходит в Буче, возмутительно. И все это видели. Я думаю, это военное преступление. Я стремлюсь к новым санкциям, я продолжу вводить санкции".

Детали: В то же время Байден заявил, что не считает зверства российской армии, убийства гражданских в Киевской области геноцидом украинского народа.

Президент США сказал, что считает действия оккупантов "военным преступлением".

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Темы: БайденПутинРосcиявойна
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