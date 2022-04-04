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В Херсонской области россияне похитили главу Бехтерской общины

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 18:25

В селе Железный Порт Скадовского района Херсонской области похитили главу Бехтерской общины Михаила Бурака.

Источник: первый зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook

Дословно: "Поступила информация, что сегодня в 10:30 в Железном Порту оккупантами был похищен глава Бехтерской общины Бурак Михаил Иванович.

Сейчас его местонахождение неизвестно".

Что предшествовало: По состоянию на утро 4 апреля, по информации областных администраций, в Херсонской области, ухудшается ситуация — взрывы и обстрелы на территории всей области.

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Темы: Херсонская областьвойна
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