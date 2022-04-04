Стреляют около ушей, бьют – россияне пытают украинских пленников

Освобожденные из российского плена украинские защитники рассказали, что их пытали российские захватчики.

Источник: Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой

Дословно: "Украинские военнослужащие рассказали на негуманном обращении с ними со стороны российской стороны: их держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: били прикладами, стреляли возле уха, запугивали.

Ребят с острова Змеиный, которых на буксире доставили в Севастополь, местные репортеры начали использовать для пропаганды, рассказывая о гуманной российской власти, которая организовала доставку пленных домой.

Военнопленных вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке при температуре воздуха минус 20 градусов, в результате чего у многих ребят отморожение конечностей.

К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку.

Детали: Денисова подчеркивает, что такие действия РФ являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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Кроме того, в нарушение статьи 26 Женевской конвенции некоторых украинских военнопленных по несколько дней морили голодом.