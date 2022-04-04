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Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ

Понедельник, 4 апреля 2022, 19:52

Министерство иностранных дел Германии приняло решение выслать из страны "значительное число" сотрудников российского посольства в Берлине.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Анналены Бербок, пишет "Европейская правда".

"Фотографии из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и тех, кто следит за его пропагандой, о стремлении к уничтожению, которое не знает границ. Мы должны опасаться подобных картин из многих других мест, оккупированных российскими войсками в Украине. Мы должны противостоять этой бесчеловечности силой нашей свободы и нашей человечности", - говорится в заявлении.

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"Поэтому сегодня федеральное правительство решило объявить значительное число сотрудников российского посольства нежелательными особами, которые каждый день работали против нашей свободы и против сплоченности нашего общества здесь, в Германии. Ваша работа представляет угрозу для тех, кто ищет у нас убежища. Больше мы этого терпеть не будем. Мы сообщили об этом российскому послу сегодня днем", - добавила Бербок.

В немецком МИДе не назвали конкретное число дипломатов, которых собираются выслать. По информации Spiegel, Германия вышлет 40 сотрудников российского посольства, они должны покинуть страну в течение 5 дней.

"Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами. Мы еще больше ужесточим действующие санкции против России, решительно увеличим нашу поддержку украинских вооруженных сил, а также укрепим восточный фланг НАТО", - заявила Бербок.

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Напомним, Министерство иностранных дел Литвы приняло решение снизить уровень дипломатического представительства с Россией и приказало послу РФ покинуть страну.

29 марта БельгияНидерландыИрландия и Чехия объявили о выдворении сотрудников российских посольств. Они дали понять, что россияне использовали дипломатическое прикрытие для шпионской деятельности.

Темы: ГерманияРосcиясанкции
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