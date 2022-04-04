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Колобранты и оккупанты назначили в разрушенном Мариуполе своего "мэра"

Мазуренко Алена Понедельник, 4 апреля 2022, 20:24
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В Мариуполе при поддержке российских оккупантов избрали "мэра" города. Им стал государственный изменник из запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Константин Иващенко.

Источник: горсовет Мариуполя

Дословно: "Развалил крупнейшее в Украине машиностроительное предприятие. Обворовал десятки тысяч работников. Вступил в ряды ОПЗЖ. Изменил своей стране. Это краткая биография самопровозглашенного при поддержке оккупантов "мэра" Мариуполя Константина Иващенко.

Рашисты не устают пробивать дно цинизма снова и снова. Сначала разбомбили и взяли в заложники наш цветущий город. Морили голодом и убили тысячи мариупольцев. А теперь на руинах проводят шабаши с коллаборационистами".

Детали: Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 4 апреля в помещении мариупольской школы №53 представители фракции "ОПЗЖ" собрались и единогласно избрали российского агента Иващенко "председателем" Мариуполя.

Второго коллаборанта – депутата "ОПЗЖ" Хармышева избрали секретарем "общины".

Кроме того, Андрющенко сообщил, что на это фейковое собрание завезли под дулами автоматов многих других депутатов и представителей местной власти из Мариуполя и окрестных сел.

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Прямая речь: "Мы знаем поименно каждого из реальных коллаборантов и расскажем о каждом позже, чтобы не подвергать опасности наших людей. Какие волей судьбы вынуждены делать вид.

Мы уверены, что эта постановка является реакцией на официальную сессию Мариупольского горсовета, который исключил "ОПЗЖ" и Шария из числа депутатов и еще раз подчеркнул, что Мариуполь был, есть и будет украинским городом с единственным законным органом управления - Мариупольским городским советом и мэром города, избранными мариупольцами в 2020 году".

Темы: МариупольоккупацияРосcиявойна
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