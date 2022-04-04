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Россияне не могут подступиться к Харькову, по некоторым направлениям их отбрасывают – глава ОВА

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 21:13
Россияне не могут подступиться к Харькову, по некоторым направлениям их отбрасывают – глава ОВА
Олег Синегубов, фото с Facebook

В настоящее время российские войска не могут подступиться к Харькову, по некоторым направлениям ВСУ отбрасывают их от города.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас наши Вооруженные силы держат свои позиции, по некоторым направлениям мы отбрасываем врага от границ города Харькова – это и Дергачевское, и Роганское направления. Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, на что он способен, его маневры, перегруппировки. И, конечно, что наши Вооруженные силы к этому всячески готовятся".

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"Ситуация может меняться каждый час. Сейчас мы понимаем, что враг к городу Харькову подступиться не сможет".

Детали: Синегубов сообщил, что самой активной точкой боевых действий в области остается оккупированный город Изюм и его окрестности. Там враг пытается сконцентрировать большое количество своей техники для того, чтобы продвигаться дальше в Луганскую и Донецкую области.

"Наши ВСУ героически там ведут бои. И враг теряет большое количество самолетов, бронированной техники, живой силы", – сказал глава ОВА.

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Темы: Харьковская областьХарьковвойна
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