Украинские флаги подняты над подразделениями пограничников Черниговщины

На Черниговщине снова подняты украинские флаги над пограничными отрядами, где в конце февраля российские оккупанты вторглись на территорию Украины, и над управлением отряда ГПСУ в Чернигове.

Источник: глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в Facebook

Прямая речь: 40-й день героического противостояния Украинского народа.

В Чернигове вместе с побратимами, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и председателем Черниговской ВГА Вячеславом Чаусом подняли сине-желтое знамя над управлением пограничного отряда.

Вражеские обстрелы серьезно повредили его инфраструктуру. Но это ничто перед нашим стремлением к Свободе и Миру. Мы все восстановим, как и восстановим вместе с воинами составляющих сил обороны страны контроль над участками государственной границы".

Детали: Также, по словам Дейнеко, флаги были подняты в пограничных подразделениях "Днепровское", с которого началось вторжение на Черниговщине, "Добрянка" и "Гремяч".