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Украинские флаги подняты над подразделениями пограничников Черниговщины

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 21:41
Украинские флаги подняты над подразделениями пограничников Черниговщины
фото ГПСУ

На Черниговщине снова подняты украинские флаги над пограничными отрядами, где в конце февраля российские оккупанты вторглись на территорию Украины, и над управлением отряда ГПСУ в Чернигове.

Источник: глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в Facebook

Прямая речь: 40-й день героического противостояния Украинского народа.

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В Чернигове вместе с побратимами, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и председателем Черниговской ВГА Вячеславом Чаусом подняли сине-желтое знамя над управлением пограничного отряда.

Вражеские обстрелы серьезно повредили его инфраструктуру. Но это ничто перед нашим стремлением к Свободе и Миру. Мы все восстановим, как и восстановим вместе с воинами составляющих сил обороны страны контроль над участками государственной границы".

Детали: Также, по словам Дейнеко, флаги были подняты в пограничных подразделениях "Днепровское", с которого началось вторжение на Черниговщине, "Добрянка" и "Гремяч".

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Темы: Черниговская областьвойнаПограничная служба
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