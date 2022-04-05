Президент присвоил звания Герой Украины еще 6 военным

Президент Украины наградил еще 152 военнослужащих государственными наградами, в том числе и присвоил звание Герой Украины.

Источник: обращение Зеленского, указы президента

Прямая речь: "И традиционно перед записью этого обращения я подписал указ о награждении наших украинских героев. Государственными наградами отмечены 152 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них трое – посмертно".

Детали: Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Бондаруку Виталию Анатольевичу – старшему лейтенанту.

Кроме того, присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

Вересу Кириллу Кирилловичу – майору;

Зугравому Александру Вячеславовичу – полковнику;

Кулагину Родиону Анатольевичу – полковнику;

Старченко Сергею Александровича – подполковнику;

Царенко Андрею Юрьевичу – майору.

Также президент наградил военных орденами Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество".