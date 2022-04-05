Президент присвоил звания Герой Украины еще 6 военным
Вторник, 5 апреля 2022, 02:58
Президент Украины наградил еще 152 военнослужащих государственными наградами, в том числе и присвоил звание Герой Украины.
Источник: обращение Зеленского, указы президента
Прямая речь: "И традиционно перед записью этого обращения я подписал указ о награждении наших украинских героев. Государственными наградами отмечены 152 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них трое – посмертно".
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Детали: Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Бондаруку Виталию Анатольевичу – старшему лейтенанту.
Кроме того, присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"
- Вересу Кириллу Кирилловичу – майору;
- Зугравому Александру Вячеславовичу – полковнику;
- Кулагину Родиону Анатольевичу – полковнику;
- Старченко Сергею Александровича – подполковнику;
- Царенко Андрею Юрьевичу – майору.
Также президент наградил военных орденами Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество".
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