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Президент присвоил звания Герой Украины еще 6 военным

Ольга ГлущенкоВторник, 5 апреля 2022, 02:58
Президент присвоил звания Герой Украины еще 6 военным
фото: Днепропетровская ОГА

Президент Украины наградил еще 152 военнослужащих государственными наградами, в том числе и присвоил звание Герой Украины.

Источник: обращение Зеленского, указы президента

Прямая речь: "И традиционно перед записью этого обращения я подписал указ о награждении наших украинских героев. Государственными наградами отмечены 152 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них трое – посмертно".

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Детали: Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Бондаруку Виталию Анатольевичу – старшему лейтенанту.

Кроме того, присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

  • Вересу Кириллу Кирилловичу – майору;
  • Зугравому Александру Вячеславовичу – полковнику;
  • Кулагину Родиону Анатольевичу – полковнику;
  • Старченко Сергею Александровича – подполковнику;
  • Царенко Андрею Юрьевичу – майору.

Также президент наградил военных орденами Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество".

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Темы: ЗеленскийВооруженные силынаграды
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