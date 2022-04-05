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Оккупанты в Донецкой области обстреляли химзавод

Ольга ГлущенкоВторник, 5 апреля 2022, 03:25
фото: Радио Свобода

Штаб ООС сообщает о том, что российские захватчики во время обстрелов попали в фенольный завод в Донецкой области.

Источник: Facebook-страница Операция объединенных сил

Детали: В штабе ООС отмечают, что зафиксировано 7 попаданий в фенольный завод, во время которых было повреждено: 3 ректификационные колонны; 3 сборника товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон-цистерна и металлические сооружения.

"Опасности для окружающей среды нет", – говорится в сообщении.

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Темы: Донецкая областьвойна
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