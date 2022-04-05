Оккупанты в Донецкой области обстреляли химзавод

Штаб ООС сообщает о том, что российские захватчики во время обстрелов попали в фенольный завод в Донецкой области.

Источник: Facebook-страница Операция объединенных сил

Детали: В штабе ООС отмечают, что зафиксировано 7 попаданий в фенольный завод, во время которых было повреждено: 3 ректификационные колонны; 3 сборника товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон-цистерна и металлические сооружения.

"Опасности для окружающей среды нет", – говорится в сообщении.