Оккупанты в Донецкой области обстреляли химзавод
Вторник, 5 апреля 2022, 03:25
Штаб ООС сообщает о том, что российские захватчики во время обстрелов попали в фенольный завод в Донецкой области.
Источник: Facebook-страница Операция объединенных сил
Детали: В штабе ООС отмечают, что зафиксировано 7 попаданий в фенольный завод, во время которых было повреждено: 3 ректификационные колонны; 3 сборника товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон-цистерна и металлические сооружения.
"Опасности для окружающей среды нет", – говорится в сообщении.
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