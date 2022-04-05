С Донбасса за сутки эвакуировали более тысячи человек
Вторник, 5 апреля 2022, 04:21
За сутки 4 апреля из Донецкой и Луганской областей были эвакуированы 1033 гражданских лица.
Источник: ООС в Facebook
Детали: Из Донецкой области эвакуировали 63 человека, из них 3 ребенка из населенного пункта Угледар.
Из Луганской области эвакуировали 970 человек из населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Попасное, Кременное, Горное.
Всего с начала полномасштабной войны эвакуировано из населенных пунктов Луганской области около 24 676 человек и из населенных пунктов Донецкой области около 6 735 человек.
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