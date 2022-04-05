С Донбасса за сутки эвакуировали более тысячи человек

За сутки 4 апреля из Донецкой и Луганской областей были эвакуированы 1033 гражданских лица.

Источник: ООС в Facebook

Детали: Из Донецкой области эвакуировали 63 человека, из них 3 ребенка из населенного пункта Угледар.

Из Луганской области эвакуировали 970 человек из населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Попасное, Кременное, Горное.

Всего с начала полномасштабной войны эвакуировано из населенных пунктов Луганской области около 24 676 человек и из населенных пунктов Донецкой области около 6 735 человек.