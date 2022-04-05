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Запорожье: в оккупированных Пологах оккупанты заминировали райбольницу

Ирина БалачукВторник, 5 апреля 2022, 09:53

Во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы, в медучреждении находились раненые российские военные.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно ЗОВА: "Во временно оккупированном городе Пологи оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в заведение. Интересно, что в помещении больницы остались раненые российские военные".

Детали: А во временно оккупированном Мелитополе мужчинам присылают фейковые повестки на службу оккупантам в так называемой "народной милиции".

Кроме того, захватчики пробуют подключать в городке российский интернет.

Сообщается, что Россия продолжает обстреливать мирные села и городки в Пологовском районе области. Гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов оккупнаты обстреливают чуть ли не каждый день. Разрушены многие дома, магазины и т.д.

В селе Инженерное в результате обстрелов российскими войсками загорелся чердак Школы искусств. Спасатели потушили пожар.

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По данным Сил обороны Украины, по состоянию на вечер 4 апреля и утро 5 апреля защитники Запорожского края уничтожили 24 оккупанта, 6 боевых бронированных машин, 5 автомобилей и 5 российских военных ранили.

Кроме того, захвачена одна боевая бронированная машина, уничтожена станция спутниковой связи и вражеский склад боеприпасов в районе населенного пункта Старомлиновка.
 

Темы: Запорожская областьвойна
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