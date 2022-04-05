В порту Мариуполя тонет обстрелянное россиянами гражданское судно

В порту заблокированного российскими войсками Мариуполя уходит под воду обстрелянное ими гражданское судно под флагом Доминиканской Республики.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Ночью при очередном обстреле с моря многострадального Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось у одного из причалов.

Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение:

"Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик - разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".

Детали: Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, а пожар охватывал все большую площадь.

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Сообщается, что морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

На судне продолжается пожар, оно постепенно уходит под воду. Спасение судна под постоянными обстрелами врага невозможно, отмечают в ГПСУ.

Обновлено: ВМС ВСУ обнародовали детали ситуации с гражданским судном под флагом Доминиканы.

Указано, что российские войска 4 апреля около 11 часов вечера нанесли ракетный удар по гражданскому торговому сухогрузу "AZBURG" (флаг Dominica, судовладелец Malta), который с 23 февраля находится на одном из причалов Мариупольского морского торгового порта.

На борту находились 12 членов экипажа, среди которых 1 женщина. В результате попадания ракеты в механическое отделение "AZBURG" один человек получил ранения, а судно получило значительные повреждения.

Командир судна передал сигнал SOS на 16-м международном канале, на который отозвались наши военные, раненному была оказана первая медицинская помощь, а экипаж эвакуирован.

ВМС отмечают: до сих пор в Мариупольском порту находятся 5 иностранных гражданских судов под флагами Мальты, Доминиканской республики, Ямайки и Либерии с экипажами на борту, среди которых граждане Болгарии, Турции, Азербайджана, Украины, России.

Из-за незаконных и бесчеловечных действий РФ гражданские моряки, как и жители города постоянно находятся под смертельной угрозой.