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Росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою на Луганщині – людей просять закрити вікна та шукати маски

Роман ПетренкоВторник, 5 апреля 2022, 11:38

У Рубіжному на Луганщині російські війська влучили у цистерну з азотною кислотою.

Джерело: глава Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook

Пряма мова Гайдая: "Не виходьте з укриттів!

Якщо Ви у приміщенні - закрийте двері та вікна!".

Деталі: Гайдай нагадав, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Він просить підготувати вологі маски для обличчя.

 

Довідково: Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

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Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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