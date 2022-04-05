Зеленский: Если завтра нам предложат вступить в НАТО – будем вступать, но этого не будет

Украина готова вступить в НАТО, несмотря на угрозы РФ, но из-за неготовности государств Альянса к этому вынуждена искать гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам, сообщает "Европейская правда".

Президент подчеркнул, что для Украины союз безопасности важен.

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"Вступление в НАТО? Мы готовы завтра вступить. Даже если это (неприсоединение к НАТО. – Ред.) условие России. Мы не скрываем", - сказал Зеленский.

"Я об этом говорил и генсеку НАТО, и лидерам, от которых зависит вступление Украины в НАТО. Мы уже отдали много людей, чтобы бояться говорить то, что мы думаем", - добавил он.

По словам президента, Украина готова присоединиться к блоку хоть завтра, но, к сожалению, этого не будет.

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО – не играть снова с нашей жизнью, а серьезно – будем вступать. Но этого не будет, к сожалению, и не произошло, к сожалению. Поэтому мы будем строить те гарантии безопасности для нас, которые могут защитить нас", - сказал президент.

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Зеленский также рассказал, что переговоры по гарантиям безопасности ведутся с рядом государств, однако окончательных договоренностей и списка стран с их обещаниями пока нет.

По словам Зеленского, разные государства готовы предоставлять разные гарантии.