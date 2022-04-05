Зеленский: Орбану придется выбрать между Россией и другим миром

Президент Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Венгрии сейчас "заиграет" с Россией, однако ему придется избрать между РФ и другим миром.

Об этом Зеленский рассказал в интервью украинским журналистам, сообщает "Европейская правда".

Президент считает, что после победы на парламентских выборах Орбану придется сделать выбор.

"В этой ситуации ему придется выбирать между Россией и другим миром. Он может говорить, что я выбираю Венгрию. Но Венгрия является частью другого мира, они есть в ЕС. Мы точно понимаем, что это европейское государство. Он может продолжать заигрывать, ему нужны дешевые энергоресурсы и т.д. Долго это не будет", - сказал глава государства.

Зеленский также рассказал, что еще до выборов пытался построить отношения с Виктором Орбаном и встретиться с ним, однако, по убеждению президента, Орбан "боялся".

"Он боялся, уверен я в этом, хотя он может обидеться и сказать, что я никого не боюсь... Он боится влияния Российской Федерации на его государство", - сказал Зеленский, добавив, что не имеет отношений с венгерским лидером.

Президент также считает, что после выборов в Венгрии ситуация для Украины особо не изменилась, поскольку союзника у Украины в официальном Будапеште не было раньше.

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Зеленский ожидает, что Венгрия продолжают блокировать вступление Украины в НАТО, но, по его словам, этот вопрос не зависит только от Будапешта. Относительно вступления Украины в ЕС президент не думает, что Орбан будет блокировать этот процесс.

"Считаю, он этого не будет делать. Потому что это открытая поддержка России полностью", - сказал он.

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