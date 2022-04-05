В понедельник враг 54 раза ударил по Харьковщине: 6 погибших

В понедельник российские войска нанесли 54 удара по Харьковской области и городу Харькову, 6 человек погибли, 8 получили ранения.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки оккупанты нанесли 54 удара из разных видов оружия дального действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО. Пострадали районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи.

Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе - 4 погибших, 3 человека госпитализированы. В Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены.

За сутки оккупанты в Барвинковом обстрелами повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Жителям рекомендуем записываться на эвакуацию поездами.

Так же рекомендуем обезопаситься жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией обращайтесь в органы местного самоуправления".

Детали: Синегубов отмечает, что власти продолжают обеспечивать город Харьков и область гуманитарной помощью. Продукты питания распределяют в пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты", на адресную помощь в городе Харьков и общины Харьковщины.

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"Харьковщина готова к любым сценариям, наши Вооруженные силы Украины на позициях и обороняют область. Мы же должны держать крепкий тыл", - отмечает глава ОВА.