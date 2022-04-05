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Из-за обстрелов оккупантов всех взрослых животных усыпят в экопарке Харькова

Роман ПетренкоВторник, 5 апреля 2022, 12:51
Из-за обстрелов оккупантов всех взрослых животных усыпят в экопарке Харькова
фото экопарка фельдмана

Основатель экопарка Александр Фельдман сообщил, что из-за обстрелов российских войск экопарк уничтожен, крупных животных также придется усыпить, потому что нет возможности из перевезти.

Источник: Фельдман в видеообращении

Прямая речь Фельдмана: "Экопарка больше нет. После вчерашнего массированного обстрела могу сказать, что парк практически уничтожен.

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Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура, чудом остались живы тигры и львы.

Очень сильно пострадали их клетки, они в любой момент могут выйти на улицу.

В тяжелом состоянии постройка, где находятся медведи. Сегодня принимается решение, у нас часа до вечера, или всех умертвить, усыпить, или принять какой-то момент их перевозки.

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Никаких шансов, идей, и никакого места, чтобы их перенаправить, нет…

Если будет найдена какая-нибудь идея, возможно, кого-то спасем, может, маленьких ягуаров, пантер. Но все взрослые животные, скорее всего, будут уничтожены".

Темы: ХарьковвойнаРосcия
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