Из-за обстрелов оккупантов всех взрослых животных усыпят в экопарке Харькова
Основатель экопарка Александр Фельдман сообщил, что из-за обстрелов российских войск экопарк уничтожен, крупных животных также придется усыпить, потому что нет возможности из перевезти.
Источник: Фельдман в видеообращении
Прямая речь Фельдмана: "Экопарка больше нет. После вчерашнего массированного обстрела могу сказать, что парк практически уничтожен.
Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура, чудом остались живы тигры и львы.
Очень сильно пострадали их клетки, они в любой момент могут выйти на улицу.
В тяжелом состоянии постройка, где находятся медведи. Сегодня принимается решение, у нас часа до вечера, или всех умертвить, усыпить, или принять какой-то момент их перевозки.
Никаких шансов, идей, и никакого места, чтобы их перенаправить, нет…
Если будет найдена какая-нибудь идея, возможно, кого-то спасем, может, маленьких ягуаров, пантер. Но все взрослые животные, скорее всего, будут уничтожены".