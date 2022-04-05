Дания высылает 15 сотрудников разведки РФ, которые притворялись дипломатами

МИД Дании объявил о высылке 15 сотрудников российской разведки, работавших под прикрытием в посольстве РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МИД Дании.

"Действующему послу России сегодня утром на совещании в Министерстве иностранных дел сообщили, что правительство Дании приняло решение о высылке 15 сотрудников российской разведки, работающих в посольстве России в Копенгагене. У них будет 14 дней, чтобы покинуть Данию", - говорится в заявлении.

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"За последние недели картина европейской безопасности резко изменилась. Этим решением мы посылаем Москве четкий сигнал, что мы не соглашаемся с тем, что офицеры российской разведки шпионят на датской земле. Они представляют угрозу нашей национальной безопасности, которую мы не можем игнорировать" - заявил глава МИД Дании Еппе Кофод.

По его словам, Дания не желает разрывать дипломатические отношения с Москвой. Поэтому российский посол и остальное посольство в Копенгагене не будут депортированы.

"Российский посол является нашим основным каналом передачи четких месседжей непосредственно Кремлю. Мы использовали это несколько раз в последнее время, не в последнюю очередь, чтобы подчеркнуть решительное осуждение Данией совершенно неприемлемого нападения России на Украину", - сказал Кофод.

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Также послу России сообщили об осуждении правительством Дании жестокости военных РФ по отношению к мирному населению Бучи, а также подчеркнули, что умышленные нападения на мирных жителей являются военным преступлением.

В преддверии МИД Германии объявил о решении выслать из страны "значительное количество" сотрудников российского посольства в Берлине. По данным СМИ, речь идет о 40 сотрудниках посольства РФ.

После этого о высылке 35 российских дипломатов объявила и Франция.