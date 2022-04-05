Италия выслала 30 российских дипломатов

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

"Генеральный секретарь министерства иностранных дел посол Этторе Секи сегодня утром вызвал посла Российской Федерации в Италии Сергея Разова, чтобы сообщить ему о решении правительства Италии выслать 30 российских дипломатов, состоящих на службе в посольстве как "personae non gratae", — сказал Ди Майо.

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"Эта мера, принятая по согласованию с другими европейскими и евроатлантическими партнерами, стала необходимой по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте нынешней кризисной ситуации, возникшей вследствие неоправданной агрессии против Украины со стороны Российской Федерации", - пояснил он.

5 апреля МИД Дании также объявил о высылке 15 сотрудников российской разведки, работавших под прикрытием в посольстве РФ.

В преддверии МИД Германии объявил о решении выслать из страны "значительное количество" сотрудников российского посольства в Берлине. По данным СМИ, речь идет о 40 сотрудниках посольства РФ.

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После этого о высылке 35-ти российских дипломатов объявила и Франция.

Аналогичные решения на прошлой неделе приняли ряд стран Центральной Европы.