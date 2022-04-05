Колыхаев рассказал, что россиянам "слили" базу данных на херсонских активистов

Мэр оккупированного Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что россияне в городе "работают" с активистами и военными, имеют на них всю информацию.

Источник: интервью Колыхаева "Украинской правде"

Прямая речь Колыхаева: Также им "доброжелатели" полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе.

У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки.

То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют".

Детали: Колыхаев уточнил, что российские оккупанты сейчас ходят в дома активистов и военных и мародерят там.

Прямая речь Колыхаева: "Да, мародерят в домах. Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые "обрабатывают" активистов, "работают" по АТОшникам. Они знают про всех от начала до конца.

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И поэтому я не могу понять, каким именно образом уничтожались базы данных при отходе из города СБУ и полиции. То есть можно показательно сжигать личные дела, но оставить при этом серверные диски. Понимаете, о чем я говорю?".

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