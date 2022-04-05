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СБУ разоблачила госизмену руководителя Николаевской окружной прокуратуры

Валентина РоманенкоВторник, 5 апреля 2022, 14:31
СБУ разоблачила госизмену руководителя Николаевской окружной прокуратуры
Геннадий Герман. фото novosti-koblevo.mk.ua

Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене руководителю Николаевской окружной прокуратуры.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "У СБУ есть аргументированные доказательства, что руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с представителями силовых структур РФ. Для этого использовал посредника, чтобы отвести следы от себя.

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По имеющимся данным, он передавал информацию об: оперативной обстановке в Николаеве и области, погибших военных и гражданских лицах, пленных, местах их содержания, результатах обстрелов Николаева, суточных паролях на блокпосты на территории области и т.д.

Детали: СБУ не называет имя подозреваемого, по данным источника УП, речь идет о главе Николаевской окружной прокуратуры Геннадии Германе.

В СБУ указывают: чтобы задокументировать предателя спецслужба провела спецоперацию по имитации преступления.

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Через подставное лицо фигуранту передали имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ.

В результате обысков у фигуранта изъяты мобильный телефон, компьютерная техника и флэш-носители, содержащие доказательства его противоправной деятельности.

Сообщается, что во время допроса предатель признал свою преступную деятельность и дал соответствующие показания.

Обновлено: Следственный судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избрала Герману меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По данным суда, подозреваемый частично признал свою вину: утверждает, что предоставлял определенную информацию одному из блоггеров в сети Интернет, публикации которого показались подозреваемому объективными и актуальными. Информацию он якобы предоставлял для дальнейшего размещения в вышеупомянутом блоге.

Темы: СБУгосизменаНиколаевская областьпрокуратура
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