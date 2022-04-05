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Страны НАТО продолжат предоставлять оружие Украине на фоне желания РФ взять Донбасс и юг - Столтенберг

"Европейская правда"Вторник, 5 апреля 2022, 16:12

НАТО ожидает усиления наступления РФ на востоке и юге Украины и на этом фоне заявляет о готовности дальнейшей вооруженной поддержки Киева.

Об этом накануне встречи глав МИД стран Альянса сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

"Москва не отступает от своих амбиций в Украине. Теперь мы наблюдаем значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов, а также переключения их внимания на восток. В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, чтобы попробовать захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", - заявил Столтенберг.

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По его словам, в то время как Украину ждет новое наступление РФ, министры иностранных дел НАТО на встрече обсудят, какую дальнейшую поддержку они могут оказать.

"Союзники решительно настроены оказывать дальнейшую поддержку Украине, включая противотанковые средства, системы ПВО и другую технику", - сказал генсек Альянса.

По его словам, НАТО также рассмотрит поддержку Украины в сфере киберзащиты, а также защиту от химических и биологических угроз.

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Столтенберг сообщил, что на встрече министров Альянса глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ознакомит министров с последней информацией, в частности расскажет о ходе переговоров с Москвой.

В заседании примут участие также партнеры НАТО из Финляндии, Швеции, Грузии и ЕС, а также азиатско-тихоокеанские партнеры из Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

"У этого кризиса есть глобальные последствия, которые касаются нас всех", - пояснил Столтенберг.

Североатлантический совет соберется на встречу 6-7 апреля.

Темы: НАТОвойнаоружиеУкраина
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