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95% украинцев убеждены в победе Украины, но все меньше верят в скорый конец войны

Денис КарловскийВторник, 5 апреля 2022, 17:11
военный парад ко дню независимости в киеве 2021 год. фото: getty images

95% украинцев уверены в том, что Украина победит в войне, но растет количество тех, кто не верит в скорейшее прекращение боевых действий.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 30-31 марта

Детали: 95% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Из них абсолютно уверены 69%, скорее уверены – 25%.

В то же время уменьшается количество тех, кто верит, что победа возможна через несколько недель. 30% опрошенных верят, что Украине хватит несколько недель, чтобы окончательно прекратить наступление российских войск, хотя в начале марта таких было 39%. Еще 5% опрошенных убеждены, что Украине для победы нужно всего около недели.

В то же время, растет количество людей, которые считают, что для победы понадобятся несколько месяцев или даже полгода или год.

16% опрошенных убеждены, что до победы придется ждать около полугода или год, а еще 4% – больше года.

31% считают, что предстоит еще несколько месяцев боевых действий.

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В то же время 14% затруднились ответить на вопрос "Как вы считаете, сколько времени нужно Украине для победы в войне с Россией?"

Динамика уверенности украинцев в необратимости победы
Динамика уверенности украинцев в необратимости победы
инфографика: рейтинг

Кроме того, почти 8 украинцев из 10 (78% опрошенных) убеждены, что Украина двигается в правильном направлении. 11% считают, что в неправильном, и еще 11% затруднились ответить.

Это существенно отличается от настроений общества к началу полномасштабного вторжения. К примеру, социологи группы Рейтинг в январе 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения российских войск в Украину, фиксировали, что только 23% считали, что дела в Украине идут в правильном направлении, тогда как 70% считали, что в неправильном.

Динамика изменений настроений украинцев касательно состояния дел в стране
Динамика изменений настроений украинцев касательно состояния дел в стране
инфографика: рейтинг

Социологи опросили по телефону 1500 украинцев старше 18 лет, проживающих во всех областях, кроме оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Темы: социологияопросвойнаРосcия
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