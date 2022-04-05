Генштаб: В Изюме оккупанты обстреливают мирных, чтобы обвинить в этом ВСУ

Российские войска осуществляют перегруппировку, а на территории РФ происходит скрытая мобилизация. В то же время в Украине армия противника продолжает совершать военные преступления.

Источник: Генштаб ВСУ на Facebook.

Детали: Продолжаются меры по перегруппировке войск Российской Федерации. Противник не отказался от цели операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

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Пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

В западном военном округе России, с целью комплектования подразделений, понесших потери на территории Украины, проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Кроме того, командование Вооруженными силами РФ пытается пополнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений.

Дословно: "В Читинском суворовском военном училище министерства внутренних дел России проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в "специальной операции" за пределами РФ. Значительная часть преподавателей отказалась от возможного привлечения к "выполнению задач" и готова к увольнению с военной службы".

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Что еще важно: На Северском направлении продолжается вывоз по железной дороге и военно-транспортными самолетами военной техники вооруженных сил РФ с территории Беларуси.

В то же время обнаружено перемещение отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в направлении государственной границы Украины. Не исключается проведение ротации подразделений, вовлеченных в усиление охраны государственной границы Беларуси.

На Слобожанском направлении совершается блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты осуществляют поиск проукраински настроенных жителей и незаконное их задержание.

В городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины. С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования".

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии продолжает штурм города Мариуполя.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, производится задержание местных жителей.

В городе Токмак медицинский персонал местных заведений здравоохранения принуждают подписывать так называемые "контракты" с министерством здравоохранения РФ.