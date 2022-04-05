Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб: В Изюме оккупанты обстреливают мирных, чтобы обвинить в этом ВСУ

Вторник, 5 апреля 2022, 19:29

Российские войска осуществляют перегруппировку, а на территории РФ происходит скрытая мобилизация. В то же время в Украине армия противника продолжает совершать военные преступления.

Источник: Генштаб ВСУ на Facebook.

Детали: Продолжаются меры по перегруппировке войск Российской Федерации. Противник не отказался от цели операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

В западном военном округе России, с целью комплектования подразделений, понесших потери на территории Украины, проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Кроме того, командование Вооруженными силами РФ пытается пополнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений.

Дословно: "В Читинском суворовском военном училище министерства внутренних дел России проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в "специальной операции" за пределами РФ. Значительная часть преподавателей отказалась от возможного привлечения к "выполнению задач" и готова к увольнению с военной службы".

Что еще важно: На Северском направлении продолжается вывоз по железной дороге и военно-транспортными самолетами военной техники вооруженных сил РФ с территории Беларуси.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время обнаружено перемещение отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в направлении государственной границы Украины. Не исключается проведение ротации подразделений, вовлеченных в усиление охраны государственной границы Беларуси.

На Слобожанском направлении совершается блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты осуществляют поиск проукраински настроенных жителей и незаконное их задержание.

В городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины. С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования".

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии продолжает штурм города Мариуполя.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, производится задержание местных жителей.

В городе Токмак медицинский персонал местных заведений здравоохранения принуждают подписывать так называемые "контракты" с министерством здравоохранения РФ.

Темы: Вооруженные силыХарьковская областьвойнаРабинович
Главное сегодня

фотоПрезидент Еврокомиссии и премьер Словакии посетили Бучу

В результате удара российской "Точки У" по вокзалу Краматорска погибли 50 человек, пятеро - дети

фотоАрестович заявил, что Бурба в Дубае. Тот показал, как защищает Украину

В России разбился военный самолет МиГ-31

фото, видео, обновлено Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: полсотни погибших, более ста раненых

Лукашенко придумал свой список "недружественных стран" – Украины в нем нет

Все новости...
Тернопольщина: из-за обломков вражеской ракеты произошла утечка химикатов, загрязнена река
В Харьковской области продолжаются бои, россияне несут потери
Пограничники вернули украинский флаг еще в два отдела, поврежденные оккупантами
Чехия отправила в Украину танки Т-72 и боевые машины пехоты
Последние новости
18:23
EPAM после временной остановки полностью уходит из России
18:16
"Украина – это колыбель кровавых земель" – Питер Померанцев
18:14
ВИДЕОМариуполь: Азов показал, как уничтожил технику и пехоту оккупантов на одной из улиц города
18:14
Водители и строители вошли в лидеры вакансий украинского рынка
18:13
18:09
На восстановление Чернигова уйдет не менее 4 лет – мэр
18:03
МОН продолжило регистрацию на участие в упрощенном ВНО
17:52
Acer приостанавливает работу в РФ
17:45
фотоПрезидент Еврокомиссии и премьер Словакии посетили Бучу
17:45
В Одессе и области вводят длинный комендантский час
Все новости...