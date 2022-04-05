Киевщина: мужчина погиб от взрыва его заминированного автомобиля

Житель села в Киевской области, не дожидаясь зачистки деоккупированной территории, направился туда, чтобы забрать свой автомобиль, однако машина оказалась заминированной россиянами и мужчина погиб от взрыва.

Источник: полиция Киевщины в Facebook

Детали: Инцидент произошел 4 апреля. 32-летний житель села Гоголев направлялся в село Плоске, где отыскал свой автомобиль.

Дословно: "Муж пренебрег инструкциями правоохранителей, не ожидал зачистки территории, сел в авто и поехал домой. Во дворе усадьбы мужчина открыл багажное отделение легковушки, после чего произошел взрыв. Муж получил травмы чрева и таза несовместимые с жизнью. Как оказалось, автомобиль был заминирован российскими военными.

Почему это важно: Силовики еще раз обратились к гражданам, которые возвращаются на освобожденные от оккупантов территории. Не затрагивать предметы и вещи, заранее не проверенные специалистами. "Советуем возвращаться в помещения после того, как взрывотехники проведут проверку дорог и помещений. В случае обнаружения подозрительных предметов, не прикасайтесь к ним, огородите территорию и немедленно звоните по телефону на спецлинию "102", - отметили в полиции.