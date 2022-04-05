Глава МИД Британии: Путин понимает только силу, мы не должны останавливаться

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Западу нужно еще больше усиливать давление на Путина и помогать Украине до победы, потому что лидер РФ понимает только силу.

Об этом идет речь в её колонке для "Европейской правды".

Лиз Трасс отметила, что Путин вряд ли серьезно относится к переговорам с Украиной, если продолжает обстрелы гражданского населения.

Она отметила, что санкции Запада уже оказывают значительное влияние на экономику РФ, но этого все еще недостаточно, чтобы остановить военную машину России, и нужно дальше бить по тем, кто фактически финансирует её.

"Чтобы достичь мира, мы должны быть решительными. Это значит, что мы, наши союзники и партнеры, удвоим то, что уже поставило Путина в неудобное положение – санкции против его режима и значимое оружие для Украины…. Сила – это единственное, что понимает Путин. Это должно и дальше определять наш ответ. Нам нужно и дальше сильно бить по его режиму дополнительными санкциями. Мы должны убедиться, что Путин больше никогда не сможет угрожать Украине", - подчеркнула она.

После кадров из Бучи и других освобожденных городов, отмечает глава МИД Британии, у Запада есть моральная обязанность действовать.

Она напомнила об уже наложенных Британией санкциях против российских пропагандистов и олигархов из окружения Путина, подготовке к отказу от российской нефти, а также переданной Украине гуманитарной помощи - в виде медикаментов, продуктов, противопожарного оборудования.

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"Мы пытаемся расширить коалицию свободных демократий. И мы демонстрируем железный подход в этой миссии, чтобы навсегда остановить войну Путина. Сейчас время держаться взятого курса. Вместе мы не остановимся, пока Украина не победит, а Путин не потерпит крах", - отмечает Лиз Трасс. .

4 апреля глава МИД Британии призвала союзников к новой мощной волне санкций против России после того, как стало известно о преступлениях российских войск в побывавших под оккупацией городах.