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Лавров прикрывается "переговорами", чтобы отвергнуть обвинения в зверствах РФ в Буче

Алена МазуренкоВторник, 5 апреля 2022, 21:31
Лавров прикрывается переговорами, чтобы отвергнуть обвинения в зверствах РФ в Буче
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ 10 МАРТА В АНТАЛЬЕ. ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Сергей Лавров выдумал еще одну линию "защиты", чтобы отвертеться от преступлений российской армии в Украине, по его словам, привлекая внимание к зверствам РФ в Буче, Украина хочет сорвать переговоры.

Источник: российский МИД

Прямая речь: "Возникает вопрос: в чем причина этой откровенной, лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры...

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Украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия, а как только западные СМИ разогнали "фальшивку" про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс".

Детали: По словам представителя кремлевского режима, ходу переговоров не пойдет на пользу, если Украина будет говорить о "каких-то дополнительных шагах от РФ". 

Лавров признал, что Украина категорически отказывается обсуждать денацификацию, демилитаризацию и "проблему" российского языка.  

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При этом российский министр заявил, что Россия не согласится выводить свои войска и чтобы потом в Украине проходил референдум по внеблоковому статусу. Лавров переживает, что украинцы не поддержат идею внеблокового статуса, и тогда придется возвращаться к "переговорному процессу".

Темы: РосcиявойнаЛавровБуча
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