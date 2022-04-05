Имущество мелитопольских магазинов, разграбленное оккупантами, нашлось в Крыму и Чечне

Имущество мелитопольских магазинов, разграбленное российскими оккупантами, нашлось на территориях Крыма и Чечни.

Источник: мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Фёдоров на Facebook.

Дословно: "Оккупанты продолжают массово грабить предприятия. На днях разграбили магазины сельскохозяйственной техники Техноторг и Агро-Тек Инвест на сумму более 1,5 миллиона евро. По данным GPS-навигаторов техника находится на территориях Крыма и Чечни.

Реклама:

Оккупанты похищают предпринимателей с целью мародерства - грабят их имущество".