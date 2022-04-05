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Во Львовской и Днепропетровской областях новые взрывы

Денис КарловскийВторник, 5 апреля 2022, 22:57
Во Львовской и Днепропетровской областях новые взрывы
фото иллюстративное: getty images

Во Львовской и Днепропетровской областях очевидцы сообщают о взрывах, перед этим была объявлена ​​воздушная тревога.

Источник: очевидцы в соцсетях, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

Прямая речь Козицкого: "Силы ПВО работают, они хранят наше мирное небо.

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Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях".

Детали: Впоследствии Козицкий подтвердил, что произошли взрывы в окрестностях Радехова. По данным военной администрации, пострадавших в результате обстрелов пока нет.

В Днепропетровской области очевидцы сообщили о взрывах в Новомосковске.

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Людей еще раз призывали не фотографировать и не снимать на видео работу ПВО или последствия обстрелов, а также не сообщать информацию о последствиях обстрелов публично в соцсетях.

Темы: ЛьвовщинаДнепропетровская областьобстрелвойна
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