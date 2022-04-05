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Эстония передала Украине гаубицы, противотанковые мины, автоматы и гранатометы

Вторник, 5 апреля 2022, 23:38

Правительство Эстонии передало партию летального оружия, в том числе гаубицы, для защиты Украины от российского вторжения.

Об этом говорится в заявлении посольства Эстонии в Украине, пишет "Европейская правда".

Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты.

Кроме того, эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными учреждениями и Вооруженными силами Эстонии передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежду химзащиты.

"Чтобы Украина оставалась свободной, нужно еще больше. Эстония призывает все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против России и прекратить прямо или косвенно поддерживать экономику РФ", - заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Чехия отправила поездом в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты, чтобы помочь в защите от нападения России.

Напомним, Минобороны Германии приняло решение одобрить поставки Украине БМП из запасов бывшей ГДР, которые сейчас находятся в Чехии.

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Темы: Эстония
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