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Посольство Турции вернулось в Киев

Катерина ТищенкоВторник, 5 апреля 2022, 23:54
Посольство Турции вернулось в Киев
Посольство Турции в Киеве, NurPhoto via Getty Images

Посольство Турции, деятельность которого была перенесена в Черновцы в связи с военными действиями России против Украины, вернулось в Киев.

Источник: посольство Республики Турция в Украине

Дословно: "Временно мы перенесли свою деятельность в Черновцы, которые стали нашим рабочим логистическим центром.  

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А сегодня мы вернулись домой, в Киев.

С завтрашнего дня мы продолжим работу, включая предоставление консульских услуг, в нашем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22".

Темы: Турциядипломатические отношениявойна
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