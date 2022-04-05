Посольство Турции вернулось в Киев

Посольство Турции, деятельность которого была перенесена в Черновцы в связи с военными действиями России против Украины, вернулось в Киев.

Источник: посольство Республики Турция в Украине

Дословно: "Временно мы перенесли свою деятельность в Черновцы, которые стали нашим рабочим логистическим центром.

А сегодня мы вернулись домой, в Киев.

С завтрашнего дня мы продолжим работу, включая предоставление консульских услуг, в нашем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22".