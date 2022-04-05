Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство Турции вернулось в Киев

Катерина ТищенкоВторник, 5 апреля 2022, 23:54
Посольство Турции в Киеве, NurPhoto via Getty Images

Посольство Турции, деятельность которого была перенесена в Черновцы в связи с военными действиями России против Украины, вернулось в Киев.

Источник: посольство Республики Турция в Украине

Дословно: "Временно мы перенесли свою деятельность в Черновцы, которые стали нашим рабочим логистическим центром.  

А сегодня мы вернулись домой, в Киев.

С завтрашнего дня мы продолжим работу, включая предоставление консульских услуг, в нашем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Турциядипломатические отношениявойна
Главное сегодня

Буча: убийства, изнасилования и пытки над женщинами и детьми. Зверства РФ фиксируют следователи

СМИ: Два белорусских офицера подорвались на российской мине в Гомельской области

ВИДЕОМестный журналист поймал на камеру первые минуты после взрыва ракеты в Краматорске

Одессе нанесли ракетный удар, пострадавших нет - ОГА

фотоПрезидент Еврокомиссии и премьер Словакии посетили Бучу

В результате удара российской "Точки У" по вокзалу Краматорска погибли 50 человек, пятеро - дети

Все новости...
Турция
Есть надежда эвакуировать женщин и детей из Мариуполя с гражданами Турции – Верещук
Для россиян подорожали туры в Турцию и Египет
Инфляция в Турции подскочила к двадцатилетнему рекорду в 61%
Последние новости
22:04
добавлено видеоСловакия предоставила Украине систему ПВО С-300
21:50
Десятки граждан Молдовы воюют в Украине против РФ
21:49
На востоке Украины военные за сутки уничтожили до 50 россиян, 4 танка и вертолет
21:27
Хранилище отработанного ядерного топлива ЧАЭС не пострадало
21:23
Буча: убийства, изнасилования и пытки над женщинами и детьми. Зверства РФ фиксируют следователи
21:22
ЕС выделит Украине еще 500 млн евро на оружие – Боррель после встречи с Зеленским
21:17
Зеленский: Спасибо ЕС за санкции, но этого мало
21:05
СМИ: Два белорусских офицера подорвались на российской мине в Гомельской области
21:04
Жителям Одесской области разъяснили правила выгула собак во время комендантского часа
21:02
Харьковская область: из Лозовой вблизи Изюма выехало уже 15 тысяч человек
Все новости...