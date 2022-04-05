Посольство Турции вернулось в Киев
Вторник, 5 апреля 2022, 23:54
Посольство Турции, деятельность которого была перенесена в Черновцы в связи с военными действиями России против Украины, вернулось в Киев.
Источник: посольство Республики Турция в Украине
Дословно: "Временно мы перенесли свою деятельность в Черновцы, которые стали нашим рабочим логистическим центром.
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А сегодня мы вернулись домой, в Киев.
С завтрашнего дня мы продолжим работу, включая предоставление консульских услуг, в нашем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22".