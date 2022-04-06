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Грузия не доказала, что она не помогает РФ обходить санкции – Кулеба

Среда, 6 апреля 2022, 00:37

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил наказание Грузии за помощь РФ обходить санкции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Liga.net, такое заявление министр сделал в эфире единого телемарафона.

По его словам, Украина ожидает от Грузии доказательств, что она не помогает РФ.

"Мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов со стороны Грузии о том, что они этого не делают. Потом будем решать, какие действия предпринимать, если эти доказательства и аргументы будут недостаточно убедительными", - заявил Кулеба.

Он добавил, что если бы Украина и ее союзники не имели влияния на Грузию, то россияне уже создали бы маршрут для обхода санкций через эту страну.

Напомним, в Главном управлении разведки Украины заявили, что располагают информацией, что россияне налаживают каналы контрабанды подсанкционных товаров через грузинскую территорию.

"Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов" - говорится в сообщении разведки.

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В Грузии такое обвинение назвали абсурдным и безосновательным.

"С первых дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и осуществляет мониторинг ввозимых и вывезенных грузов из страны. Министерство финансов Грузии со всей ответственностью заявляет, что любые виды товаров как военного , так и двойного назначения, а также все товары, включенные в список санкций, подлежат строгому таможенному контролю со стороны властей Грузии", - заявили в грузинском Минфине.

Темы: Грузиясанкции
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