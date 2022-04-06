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Глава ОВА сообщил о количестве погибших за сутки в Донецкой области

Ольга ГлущенкоСреда, 6 апреля 2022, 00:38
Глава ОВА сообщил о количестве погибших за сутки в Донецкой области
фото: facebook Кириленко

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне в области убили одного человека и ранили 8 гражданских.

Источник: Кириленко в Facebook

Прямая речь: "5 апреля в Бахмуте скончался человек, получивший смертельную рану в результате российского обстрела в Луганской области.

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За сутки россияне ранили еще 8 мирных жителей Донбасса: 4 в Марьинке, по 1 в Нью-Йорке, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке.

Также сегодня удалось уточнить информацию относительно еще одного раненого в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно".

 

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Темы: Донецкая областьвойна
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